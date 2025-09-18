К нам приближается крупный астероид: Когда он упадет на Землю и надо ли бояться жителям Молдовы

За этот год — это один из крупнейших камней, проходящий от планеты на расстоянии менее миллиона километров. В современной истории человечества метеориты таких размеров, судя по всему, не падали ни разу. Все исторические падения относятся к телам в разы меньшего размера. Самый знаменитый метеоритный кратер в истории, Аризонский кратер, является следом от падения астероида с массой примерно в 10−100 раз меньше.