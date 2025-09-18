К нам приближается крупный астероид: Когда он упадет на Землю и надо ли бояться жителям Молдовы

Один из самых крупных астероидов года, 2025 FA22, пройдёт сегодня, 18 сентября рядом с Землёй.
Он сблизится с планетой на минимальное расстояние около 10 утра.
Средний размер тела составляет 166 метров, длина — 290 метров. Масса тела примерно в 1000 раз превышает массу челябинского метеорита.
Как и у большинства объектов, входящих в перечень потенциально опасных для Земли, вероятность столкновения данного тела с планетой оценивается в ничтожные доли процента.
За этот год — это один из крупнейших камней, проходящий от планеты на расстоянии менее миллиона километров. В современной истории человечества метеориты таких размеров, судя по всему, не падали ни разу. Все исторические падения относятся к телам в разы меньшего размера. Самый знаменитый метеоритный кратер в истории, Аризонский кратер, является следом от падения астероида с массой примерно в 10−100 раз меньше.
Согласно расчетам, данный астероид в некотором смысле синхронизирован с Землёй и периодически проходит рядом с планетой. Последнее сравнимое сближение произошло 17 сентября 1940 года. В следующий раз, если текущий транзит пройдет без происшествий, очередное близкое прохождение состоится в сентябре 2173 года. Надо заметить, что при такой орбите шансы, что камень однажды закончит свою жизнь, упав на Землю, весьма велики.