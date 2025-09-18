В Харьковской области уничтожены иностранные наёмники, а также склады с беспилотниками и ракетами для систем залпового огня. Об этом в своём Telegram-канале написал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Уничтоженные цели: промзона в Харькове, около завода Малышева. Уничтожен цех по ремонту техники. Склады с БПЛА и склады с ракетами РСЗО. Взрыв был мощный… Есть попадание в общежитие около промзоны. По словам местного сопротивления, в общежитии находились иностранные наемники из центральной Америки, до ста человек», — проинформировал Лебедев.
Он также сообщил, что в Купянском и Богодуховском районах Харьковской области были ликвидированы украинские военные, а в результате одного из ударов сдетонировала хозпостройка с импровизированным полевым складом. Кроме того, по его словам, под Харьковом области также поражены позиции ВСУ на окраинах, которые готовились к перемещению в направлении Волчанска.
Также по данным Лебедева, в Доброполье и пригороде Славянска в Донецкой Народной Республике были поражены военные склады и объекты связи ВСУ. В Конотопе Сумской области нанесены удары по заводам, которые использовались украинскими военными.
Кроме того, в Полтавской области целями атак стали инфраструктура авиабазы ВСУ и бывшая территория штаба 831-й бригады тактической авиации.
Ранее Лебедев сообщал о бомбовом ударе по украинским военным, готовившимся к форсированию Днепра в Херсонской области.