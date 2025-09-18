Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев: ВС РФ поразили склады с БПЛА и ракетами РСЗО в Харьковской области

Под Харьковом поражены позиции ВСУ и украинские военные объекты.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области уничтожены иностранные наёмники, а также склады с беспилотниками и ракетами для систем залпового огня. Об этом в своём Telegram-канале написал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Уничтоженные цели: промзона в Харькове, около завода Малышева. Уничтожен цех по ремонту техники. Склады с БПЛА и склады с ракетами РСЗО. Взрыв был мощный… Есть попадание в общежитие около промзоны. По словам местного сопротивления, в общежитии находились иностранные наемники из центральной Америки, до ста человек», — проинформировал Лебедев.

Он также сообщил, что в Купянском и Богодуховском районах Харьковской области были ликвидированы украинские военные, а в результате одного из ударов сдетонировала хозпостройка с импровизированным полевым складом. Кроме того, по его словам, под Харьковом области также поражены позиции ВСУ на окраинах, которые готовились к перемещению в направлении Волчанска.

Также по данным Лебедева, в Доброполье и пригороде Славянска в Донецкой Народной Республике были поражены военные склады и объекты связи ВСУ. В Конотопе Сумской области нанесены удары по заводам, которые использовались украинскими военными.

Кроме того, в Полтавской области целями атак стали инфраструктура авиабазы ВСУ и бывшая территория штаба 831-й бригады тактической авиации.

Ранее Лебедев сообщал о бомбовом ударе по украинским военным, готовившимся к форсированию Днепра в Херсонской области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше