Свидетельства о рождении или о браке в Молдове можно будет получить онлайн

После подачи запроса документы будут доступны в электронном формате в личном кабинете пользователя на сайте Агентства государственных услуг (АГУ). Соответствующие поправки к закону «Об актах гражданского состояния» вступят в силу с первого ноября 2025 года.
Еще одно изменение в законе предусматривает унификацию всех документов, выдаваемых АГУ, под названием «Выписка из акта гражданского состояния». Выдача будет осуществляться в электронном формате или, в случае надобности, на бумажном носителе, с возможностью доставки на дом через платформу MDelivery.
Также граждане смогут получать услуги по регистрации актов гражданского состояния в любом подразделении ЗАГС, независимо от места жительства. При этом закон предусматривает отмену обязанности предоставлять обоснование регистрации брака в срочном режиме. Кроме того упрощается процедура смены имени или фамилии.