Названы самые популярные имена для новорождённых нижегородцев

Сотрудники регионального управления ЗАГС опубликовали список наиболее популярных и необычных имен, которые давали младенцам в этом году.

Лидерами среди мужских имен оказались Михаил, Александр и Артем. В первую десятку также вошли Тимофей, Иван, Матвей, Максим, Лев, Дмитрий и Роман.

У девочек наиболее популярными стали имена Анна, София и Виктория. В десятке лидеров также оказались Ева, Мария, Варвара, Василиса, Ксения, Валерия и Алиса.

В ведомстве отметили, что сохраняется интерес к старинным славянским именам. В числе таких имен Елисей, Добрыня, Корнилий, Пантелеймон, Спиридон, Святослав, Светозар, Владемира, Феврония, Златослава, Весняна, Ефросинья, Матрона и Любава.

В перечень редких и красивых имен также попали Флавиан, Август, Феликс, Космос, Аристарх, Георгина, Северина, Камелия, Мирабель и Виорика.