Гарбузов сообщил о результатах развития фармотрасли на X Всероссийской GMP-конференции

Производство в фармацевтической отрасли Москвы выросло в 4,5 раза с 2019 года. Предприятия выпускают препараты на основе отечественных субстанций, обеспечивая технологическую независимость. Ключевым инструментом поддержки производства стали офсетные контракты. Об этом в рамках пленарной сессии X Всероссийской GMP-конференции сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
В Москве прошла X Всероссийская GMP-конференция. Мероприятие стало площадкой для диалога регуляторов, производителей и научного сообщества. Анатолию Гарбузову вручили переходящий кубок конференции.
«Москва занимает 2-е место по доле выручки в фармацевтической промышленности России. К 2030 году прогнозируется рост выручки в 1,5 раза — до 230 миллиардов рублей, что позволит столице выйти на 1-е место», — рассказал Гарбузов.
Обеспечение лекарственной безопасности — приоритет для московской фармотрасли. Ключевые инструменты — офсетные контракты, обязывающие инвесторов использовать отечественные субстанции и локализовать производство. В Москве заключено 8 таких контрактов на поставку препаратов по 134 международным непатентованным наименованиям, из которых 49 не производились в России.
Фармацевтический кластер на площадках ОЭЗ «Технополис Москва» объединяет 14 компаний. Инвестиции резидентов превысили 55 млрд рублей при объеме налоговых льгот в 5 млрд рублей.