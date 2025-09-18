Гарбузов сообщил о результатах развития фармотрасли на X Всероссийской GMP-конференции

Производство в фармацевтической отрасли Москвы выросло в 4,5 раза с 2019 года. Предприятия выпускают препараты на основе отечественных субстанций, обеспечивая технологическую независимость. Ключевым инструментом поддержки производства стали офсетные контракты. Об этом в рамках пленарной сессии X Всероссийской GMP-конференции сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.