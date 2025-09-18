В небе над Башкирией Сатурн и Нептун вступят в противостояние

Сатурн в день противостояния будет находиться на расстоянии 8,55 астрономических единиц от Земли. Наблюдать окольцованного гиганта можно будет с 19:24 по уфимскому времени в юго-восточной части неба в созвездии Рыб. Планета будет выделяться как самая яркая точка в этой области небосвода, достигнув максимальной высоты 32 градуса над горизонтом около 01:15 ночи.