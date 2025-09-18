В небе над Башкирией Сатурн и Нептун вступят в противостояние

В ближайшие дни жители Башкирии смогут стать свидетелями интересного астрономического явления — последовательного противостояния двух планет Солнечной системы. Специалисты Уфимского планетария сообщают, что 21 сентября в 08:46 по московскому времени Сатурн окажется на идеально прямой линии между Солнцем и Землей, заняв позицию на минимальном в этом году расстоянии от нашей планеты.
Астрономы поясняют, что противостояние представляет собой особое орбитальное положение, при котором небесное тело находится прямо напротив Солнца с точки зрения земного наблюдателя. Это создает оптимальные условия для наблюдения — планета появляется на востоке сразу после заката и остается видимой всю ночь до самого рассвета.
Сатурн в день противостояния будет находиться на расстоянии 8,55 астрономических единиц от Земли. Наблюдать окольцованного гиганта можно будет с 19:24 по уфимскому времени в юго-восточной части неба в созвездии Рыб. Планета будет выделяться как самая яркая точка в этой области небосвода, достигнув максимальной высоты 32 градуса над горизонтом около 01:15 ночи.
Всего через два дня, 23 сентября, к Сатурну присоединится Нептун — самая дальняя планета нашей системы. Газовый гигант окажется на расстоянии 28,88 астрономических единиц от Земли. В отличие от Сатурна, Нептун невозможно разглядеть без оптических приборов — даже в противостоянии он виден лишь как слабая звездочка в бинокль или небольшой голубоватый диск в телескоп.
Нептун, масса которого в 17 раз превышает земную, совершает полный оборот вокруг Солнца за 165 лет. Наблюдать его можно будет в том же созвездии Рыб с вечера до утра, с максимальной высотой подъема 34 градуса над горизонтом в 01:13 ночи.
