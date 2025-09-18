В Ростовской области потушили 21 ландшафтный пожар

За прошедшие сутки, 17 сентября, в Ростовской области пожарно-спасательные подразделения оперативно отреагировали на 12 техногенных пожаров, 21 загорание сухой растительности и 5 пять дорожно-транспортных происшествий. Для ликвидации последствий было задействовано 328 специалистов и 82 единицы техники. Такие итоги подвели спасатели Главного управления МЧС России по Ростовской области за минувшие сутки.