В Ростовской области потушили 21 ландшафтный пожар

Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки, 17 сентября, в Ростовской области пожарно-спасательные подразделения оперативно отреагировали на 12 техногенных пожаров, 21 загорание сухой растительности и 5 пять дорожно-транспортных происшествий. Для ликвидации последствий было задействовано 328 специалистов и 82 единицы техники. Такие итоги подвели спасатели Главного управления МЧС России по Ростовской области за минувшие сутки.

Отметим, что на значительной территории области сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. В юго-восточных, центральных и приазовских районах действует наивысший, 5-й класс пожарной опасности. Высокий, 4-й класс, прогнозируется местами в северо-западных, северо-восточных и южных районах.

