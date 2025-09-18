Стали известны обстоятельства смерти экс-мэра Вологды, задержанного за взятки на 11,3 млн

Напомним, в мае прошлого года Следственное управление по Вологодской области сообщало о задержании Шулепова. Его обвинили в получении взяток на 11,3 миллиона рублей. В мае 2025 года дело против него поступило в Вологодский городской суд. А в августе имущество Шулепова и его семьи было арестовано. А 18 сентября появились данные о смерти бывшего мэра.