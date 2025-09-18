Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юнашев: прямая линия Путина планируется на декабрь

Планируется, что президент России Владимир Путин проведет прямую линию, объединенную с большой ежегодной пресс-конференцией, в декабре. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев в своем telegram-канале.

Срочная новость Планируется, что президент России Владимир Путин проведет прямую линию, объединенную с большой ежегодной пресс-конференцией, в декабре. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев в своем telegram-канале.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше