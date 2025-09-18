Юнашев: прямая линия Путина планируется на декабрь

Планируется, что президент России Владимир Путин проведет прямую линию, объединенную с большой ежегодной пресс-конференцией, в декабре. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев в своем telegram-канале.