В СПбГУ создали безопасный пигмент для косметики

В пресс-службе уточнили, что в декоративной косметике широко применяются органические красители, которые недорогие, но недостаточно стойкие. Кроме того, такие компоненты не всегда безопасны для человека и окружающей среды — могут вызывать аллергию или приводить к онкологическим, эндокринным заболеваниям. Альтернативой органическим красителям могут быть неорганические пигменты. Однако некоторые из них содержат токсичные металлы, что также негативно влияет на здоровье человека и экологию.