ЛЭТИ запустил магистратуру по подготовке кадров радиоэлектронной отрасли

«На базе ЛЭТИ откроются две новые лаборатории, где в течение обучения в магистратуре студенты познакомятся с полным циклом разработки радиоэлектронной аппаратуры. Кроме того, промышленные партнеры, такие как НИИ “Вектор”, АО НИИ “Феррит-Домен” и другие предприятия, примут студентов на своей территории для получения опыта взаимодействия с реальным производством. Новая магистерская программа станет важным инструментом поддержки и развития российского сектора радиоэлектроники, способствуя выполнению стратегически значимых задач», — привели в пресс-службе слова научного руководителя новой образовательной программы, заведующего кафедрой микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Аркадия Иванова.