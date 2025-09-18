Ричмонд
Лукашенко назначил заместителя командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси

В Беларуси сменился заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом назначил нового заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси, сообщила пресс-служба президента.

Так, согласно указу президента (№ 339 от 17 сентября 2025-го), заместителем командующего ВВС и войсками ПВО- начальником авиации назначен Александр Беляев.

Александр Беляев назначен заместителем командующего ВВС и войсками ПВО. Фото: архив «Ваяр».

Тем временем Латвия продлила закрытие воздушного пространства над границей Беларуси.

Еще США ограничили полеты самолетов «Белавиа» в Россию.

И мы писали, что Александр Лукашенко высказался о будущем партии «Белая Русь» и смене ее названия.

