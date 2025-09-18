Лукашенко назначил заместителя командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом назначил нового заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси, сообщила пресс-служба президента.
Так, согласно указу президента (№ 339 от 17 сентября 2025-го), заместителем командующего ВВС и войсками ПВО- начальником авиации назначен Александр Беляев.
Александр Беляев назначен заместителем командующего ВВС и войсками ПВО. Фото: архив «Ваяр».
