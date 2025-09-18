Подследственный экс-глава фонда капремонта Подмосковья пытался улететь из страны

Арестовали Николова ещё в ноябре прошлого года был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Следствие утверждает, что экс-глава Фонда и другие лица получали взятки от посредников и руководителей компаний, выполнявших работы по договорам капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области.