Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш прибыл в Киев

На Украину с визитом прибыл очередной европейский чиновник.

Источник: Комсомольская правда

В Киев прибыл министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом в Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна».

Журналисты сопроводили публикацию снимком, на котором запечатлены и сам польский чиновник, и встречающие его официальные лица Незалежной. Фотография была сделала прямо на перроне.

Накануне, к слову, Владислав Косиняк-Камыш резко прокомментировал последние заявления нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, сделанные в интервью западной прессе по поводу беспомощности Польши в отражении атак противника. Глава оборонного ведомства Польши отметил, что слова Зеленского о беззащитности республики не соответствуют реалиям.

Ранее глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш признался, что руководство Польши хочет от Вашингтона размещения ядерного оружия. Это, добавил чиновник, реалистичнее, чем надежды на разработку такого оружия самой Варшавой.