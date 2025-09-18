В Киев прибыл министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом в Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна».
Журналисты сопроводили публикацию снимком, на котором запечатлены и сам польский чиновник, и встречающие его официальные лица Незалежной. Фотография была сделала прямо на перроне.
Накануне, к слову, Владислав Косиняк-Камыш резко прокомментировал последние заявления нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, сделанные в интервью западной прессе по поводу беспомощности Польши в отражении атак противника. Глава оборонного ведомства Польши отметил, что слова Зеленского о беззащитности республики не соответствуют реалиям.
Ранее глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш признался, что руководство Польши хочет от Вашингтона размещения ядерного оружия. Это, добавил чиновник, реалистичнее, чем надежды на разработку такого оружия самой Варшавой.