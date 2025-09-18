США закончили разработку «Золотого купола»: во сколько обойдется Пентагону система защиты от невидимых угроз

Сайт KP.RU сообщил, что система «Золотой купол» будет включать в себя четыре степени защиты. Предполагается, что Трамп с помощью ПРО хочет защитить себя от российских гиперзвуковых ракет. Только вот Москва никогда никому не угрожала, в том числе и США и Европе.