Генерал космических войск Майкл Гютлейн, который руководит созданием системы воздушной и космической противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» в США, сообщил о завершении разработки проекта. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«В настоящее время проводится проверка, и на данный момент дополнительная информация недоступна, поэтому первостепенное внимание уделяется оперативной безопасности», — говорится в материале издания.
Отмечается, что Гютлейн обещал рассказать детали реализации проекта в течение 60 дней с момента начала его запуска. Только сумма расходов остается засекреченной. Президент США Дональд Трамп говорил, что «Золотой купол» важен для Америки, якобы он поможет защититься от внешних угроз. Ранее Трамп заявлял, что на создание ПРО потребуется по меньшей мере $175 млрд.
Сайт KP.RU сообщил, что система «Золотой купол» будет включать в себя четыре степени защиты. Предполагается, что Трамп с помощью ПРО хочет защитить себя от российских гиперзвуковых ракет. Только вот Москва никогда никому не угрожала, в том числе и США и Европе.