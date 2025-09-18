Стало известно, когда пройдет прямая линия с Путиным

Традиция проведения прямой линии с президентом России была начата в 2001 году, с тех пор мероприятие состоялось 18 раз отдельно и трижды совместно с большой пресс-конференцией. В последние годы формат объединенной встречи остается востребованным у граждан и журналистов, а подготовка включает сбор миллионов вопросов от населения, которые обрабатываются профильными ведомствами.