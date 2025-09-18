Стало известно, когда пройдет прямая линия с Путиным

Прямая линия с президентом пройдет в декабре, поделился Песков.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет в декабре. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, так и будет. В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией», — заявил Песков. Его слова приводит журналист Александр Юнашев в своем telegram-канале. По предположению журналиста, прямая линия пройдет либо 18, либо 25 декабря.
Традиция проведения прямой линии с президентом России была начата в 2001 году, с тех пор мероприятие состоялось 18 раз отдельно и трижды совместно с большой пресс-конференцией. В последние годы формат объединенной встречи остается востребованным у граждан и журналистов, а подготовка включает сбор миллионов вопросов от населения, которые обрабатываются профильными ведомствами.