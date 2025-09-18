Гимназия села Нижнедевицк в Воронежской области открылась после капремонта

Оценить отремонтированную гимназию школьники и их родители смогли в День знаний. Около 500 ребят теперь будут получать знания в кабинетах, оснащенных современным учебным оборудованием и мебелью. Кроме того, в порядок привели все помещения школы, в том числе холлы, пищеблок, гардероб. Новый облик также получили фасад и площадки снаружи здания.