Гимназия села Нижнедевицк в Воронежской области открылась после капремонта

Масштабное обновление гимназии села Нижнедевицк в Воронежской области завершили к началу учебного года. Работы в учреждении проводили по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в администрации Нижнедевицкого района.
Оценить отремонтированную гимназию школьники и их родители смогли в День знаний. Около 500 ребят теперь будут получать знания в кабинетах, оснащенных современным учебным оборудованием и мебелью. Кроме того, в порядок привели все помещения школы, в том числе холлы, пищеблок, гардероб. Новый облик также получили фасад и площадки снаружи здания.
В день открытия глава района Владимир Просветов вручил директору гимназии Надежде Рощупкиной сертификат на 100 тысяч рублей, а представители подрядной организации подарили учреждению телевизор.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.