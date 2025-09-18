Россиян призвали резко увеличить запас сбережений: в чём дело

Это приводит к острому дисбалансу между спросом и предложением на трудовом рынке и вызывает серьезные опасения относительно стабильности занятости. По данным крупнейшего рекрутингового сервиса «hh.ru», в июле 2025 года на одну вакансию в России приходилось уже 6 резюме, тогда как годом ранее этот показатель составлял всего 3,4.