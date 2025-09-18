Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Кологривый сыграет Юрия Хоя в фильме о воронежской группе «Сектор Газа»

В сети появился тизер картины с актером в главной роли.

Стало известно, кто сыграет Юрия Хоя в фильме «Сектор Газа», который начали снимать в августе.

Долгое время создатели держали интригу. Но 17 сентября продюсер Давид Кочаров в своем телеграм-канале сообщил имя исполнителя главной роли — лидера культовой панк-группы сыграет Никита Кологривый.

В сети появился тизер будущей ленты. Предварительно, фильм планируют представить осенью 2026-го.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше