Никита Кологривый сыграет Юрия Хоя в фильме о воронежской группе «Сектор Газа»

Стало известно, кто сыграет Юрия Хоя в фильме «Сектор Газа», который начали снимать в августе.
Долгое время создатели держали интригу. Но 17 сентября продюсер Давид Кочаров в своем телеграм-канале сообщил имя исполнителя главной роли — лидера культовой панк-группы сыграет Никита Кологривый.
В сети появился тизер будущей ленты. Предварительно, фильм планируют представить осенью 2026-го.
