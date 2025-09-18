Израиль намерен открыть авиарейсы между Тель-Авивом и Краснодаром, сообщает ТАСС.
О планируемом запуске рейсов по этому направлению заявила глава представительства Министерства туризма Израиля в России Ксения Воронцова. Она уточнила, что каждую неделю из России в Израиль осуществляется 32 прямых рейсов.
Ранее «АиФ-Юг» писал — первый после трехлетнего перерыва международный авиарейс из Краснодара отправится в Турцию. Позже запланированы также перелеты в Армению, Грузию, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.
В расписании полетов краснодарской воздушной гавани уже есть рейсы четырех авиакомпаний — в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Уфу, Казань, Новосибирск и другие города России.
17 сентября аэропорт кубанской столицы принял и отправил первый с февраля 2022 года рейс.