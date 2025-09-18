Боец Андрей Грушко из Тулуна героически погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Андрей Грушко из Тулуна. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, военнослужащего проводят в последний путь 19 сентября 2025 года.
— Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Андрея Грушко. Его имя навсегда останется в истории нашей страны как пример мужества и отваги, — пишут работники администрации в социальных сетях.
Церемония прощания с защитников Отечества пройдет в храме Святителя Луки Крымского, что находится на территории Тулунской городской больницы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что младший сержант Эдуард Файфер из Слюдянки героически погиб «за ленточкой». Военнослужащего не стало в возрасте 38 лет.