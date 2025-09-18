Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Андрей Грушко из Тулуна героически погиб в зоне СВО

Прощание с военнослужащим состоится 19 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Андрей Грушко из Тулуна. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, военнослужащего проводят в последний путь 19 сентября 2025 года.

— Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Андрея Грушко. Его имя навсегда останется в истории нашей страны как пример мужества и отваги, — пишут работники администрации в социальных сетях.

Церемония прощания с защитников Отечества пройдет в храме Святителя Луки Крымского, что находится на территории Тулунской городской больницы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что младший сержант Эдуард Файфер из Слюдянки героически погиб «за ленточкой». Военнослужащего не стало в возрасте 38 лет.