В Иркутске ищут мужчину, который украл из супермаркета стройматериалы. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, сотрудники магазина написали заявление о краже.
— Работники рассказали, что неизвестный в черной кепке и солнечных очках взял с полки товары и прошел мимо кассы, не заплатив за него, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Нарушителя успели зафиксировать камеры видеонаблюдения.
