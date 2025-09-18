Ричмонд
В Иркутске ищут мужчину, который украл из супермаркета стройматериалы

Мужчина взял с полки товар и пошел на выход мимо кассы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске ищут мужчину, который украл из супермаркета стройматериалы. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, сотрудники магазина написали заявление о краже.

— Работники рассказали, что неизвестный в черной кепке и солнечных очках взял с полки товары и прошел мимо кассы, не заплатив за него, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Нарушителя успели зафиксировать камеры видеонаблюдения.

