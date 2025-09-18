Ричмонд
Отец телеведущей Тодоренко попал в реанимацию с дырой в легком

Блогер и телеведущая Региона Тодоренко в личном блоге рассказала, что ее отец попал в реанимацию с дырой в легком.

Тодоренко поделилась, что у ее отца, помимо дыры в легком, сломаны два ребра: он попал в больницу сразу после рыбалки. Телеведущая добавила, что в реанимацию также попала ее подруга на 33-й неделе беременности.

— А я тут стараюсь держать позитив, потому что внутри меня сидит мое пятикилограммовое чудо, которое, между прочим, уже могло бы арендовать отдельную квартиру, но продолжает жить у меня в животе, хотя уже пришла пора встречаться, — написала Региона Тодоренко в своем Telegram-канале.

Ранее беременная Регина Тодоренко на своей странице в социальной сети опубликовала видеоролик, на котором танцует в бикини. Экстрасенс Дарья Миронова в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила, что публикация таких видео несет опасность, так как малыша могут сглазить. Она подчеркнула, что женщина не должна использовать беременность в качестве повода для того, чтобы показать себя.