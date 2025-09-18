Отец телеведущей Тодоренко попал в реанимацию с дырой в легком

Ранее беременная Регина Тодоренко на своей странице в социальной сети опубликовала видеоролик, на котором танцует в бикини. Экстрасенс Дарья Миронова в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила, что публикация таких видео несет опасность, так как малыша могут сглазить. Она подчеркнула, что женщина не должна использовать беременность в качестве повода для того, чтобы показать себя.