Пассажирский самолет полчаса кружил над Корсикой из-за спящего диспетчера

Единственный диспетчер во французском Аяччо заснул.

Пассажирский самолет Air Corsica, летевший из Парижа в город Аяччо на Корсике, был вынужден почти полчаса кружить над Средиземным морем из-за того, что в аэропорту заснул диспетчер, пишет The Sun.

«Диспетчер ждал самолёт, который опаздывал на час, и задремал в середине своей смены. Кроме того, он был единственным сотрудником, работавшим в эту смену», — говорится в материале.

Уточняется, что диспетчера разбудили экстренные службы, которые поднялись на башню командно-диспетчерского пункта.

Самолет успешно приземлился. Пассажиры не паниковали, они сочли ситуацию «забавной», подчеркивает автор публикации.

Управление гражданской авиации Франции подтвердило данный инцидент. В отношении диспетчера началось расследование.

Ранее стало известно, что выживший в авиакатастрофе в Индии не вернется в Лондон из-за страха летать.