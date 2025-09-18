Кубанские банки заплатили 7 млн рублей за грубые методы взыскания долгов

С начала года банки в Краснодарском крае заплатили семь миллионов рублей штрафов. Их наказали за слишком навязчивые требования вернуть долги, сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.
«За восемь месяцев по инициативе Главного управления ФССП России по Краснодарскому краю юридические лица, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности, оплатили административных штрафов на общую сумму 7 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Например, одна женщина пожаловалась, что банк названивал ей и ее знакомым, хотя она не давала согласие на это. Суд встал на сторону заявительницы и судебных приставов. В итоге кредитная организация заплатила штраф в размере 250 тысяч рублей.