В Омской области возбудили дело о нарушении ветеринарных правил

Омский Следком начал доследственную проверку по факту незаконного захоронения биоотходов у деревни Воскресенка. Об инициировании разбирательств по данным из СМИ ведомство сообщило 18 сентября.
Предварительно установлено, что на земельном участке рядом с фермой обнаружены останки сельскохозяйственных животных. По мнению экспертов, незаконное захоронение отходов продолжалось в течение длительного времени. В настоящее время уже приняты меры по ликвидации свалки туш.
В ходе расследования предстоит установить все обстоятельства произошедшего и выявить виновных лиц, чьи действия получат правовую оценку. По итогу будет принято процессуальное решение.
