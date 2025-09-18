Ричмонд
В Омской области возбудили дело о нарушении ветеринарных правил

Была обнаружена несанкционированная свалка биологических отходов.

Источник: Комсомольская правда

Омский Следком начал доследственную проверку по факту незаконного захоронения биоотходов у деревни Воскресенка. Об инициировании разбирательств по данным из СМИ ведомство сообщило 18 сентября.

Предварительно установлено, что на земельном участке рядом с фермой обнаружены останки сельскохозяйственных животных. По мнению экспертов, незаконное захоронение отходов продолжалось в течение длительного времени. В настоящее время уже приняты меры по ликвидации свалки туш.

В ходе расследования предстоит установить все обстоятельства произошедшего и выявить виновных лиц, чьи действия получат правовую оценку. По итогу будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП Омск» рассказала о задержании браконьеров, растерзавших лося.