В Омской области возбудили дело о нарушении ветеринарных правил

Предварительно установлено, что на земельном участке рядом с фермой обнаружены останки сельскохозяйственных животных. По мнению экспертов, незаконное захоронение отходов продолжалось в течение длительного времени. В настоящее время уже приняты меры по ликвидации свалки туш.