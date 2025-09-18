Иванов: В Финляндии началось обезлюживание из-за разрыва связей с Россией

— Все рухнуло, никакой экономики нет и быть не может. Я думаю, со временем до них начнет доходить, что добрососедские отношения с Россией для Финляндии гораздо выгоднее, чем их полное отсутствие и враждебность, как сейчас происходит, — отметил он в беседе с ТАСС.