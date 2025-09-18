Иванов: В Финляндии началось обезлюживание из-за разрыва связей с Россией

Постоянный член Совета безопасности России Сергей Иванов заявил, что Финляндия пострадала от разрыва связей с Россией, в том числе экономически. Он подчеркнул, что прекращение сотрудничества было решением финских властей, а не народа страны.
Иванов отметил, что особенно тяжело пришлось юго-восточной части Финляндии, где из-за отсутствия российских туристов началось обезлюживание регионов.
— Все рухнуло, никакой экономики нет и быть не может. Я думаю, со временем до них начнет доходить, что добрососедские отношения с Россией для Финляндии гораздо выгоднее, чем их полное отсутствие и враждебность, как сейчас происходит, — отметил он в беседе с ТАСС.
Финское руководство ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией приняло решение закрыть с 18 ноября 2023 года четыре пункта пересечения из восьми имеющихся на границе с РФ. В министерстве иностранных дел страны объяснили это решение неконтролируемым потоком беженцев из некоторых стран, в частности Сирии, Сомали и Йемена.
13 сентября текущего года премьер-министр северной страны Петтери Орпо заявил, что закрытие границ между государствами и сокращение торговли привело к тому, что экономический рост Финляндии перестал соответствовать желаемому.