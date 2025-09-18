Судьба решается: в РПЦ рассказали, как правильно поминать усопших

На девятый и 40-й день после смерти принято особым образом поминать усопших, так как в эти даты решается загробная судьба человека. Об этом сообщил иерей, декан историко-филологического факультета ПСТГУ Андрей Постернак.
Священник рассказал, что в эти дни главной обязанностью верующих является молитва за усопшего. По словам Постернака, РПЦ не устанавливает строгих запретов, однако избегать громких праздников все же рекомендуется — вместо этого лучше провести поминальную трапезу с чувством уважения и памяти.
— Лучше всего присутствовать на литургии и молиться за усопших во время службы, потому что главное поминовение происходит именно на ней. После литургии в храмах совершаются заупокойные службы: краткая лития или более продолжительная панихида, — пояснил священник в беседе с Life.ru.
Ранее в РПЦ объяснили, как воспринимать сны, в которых приходят умершие, и можно ли с ними разговаривать. В Священном писании есть упоминания о снах и умерших, но нигде не встречается указание или свидетельство, что такие явления — это норма, а не особое чудо.
Священник Альвиан Тхелидзе напомнил, что во время ектений — специальных молитвенных прошений — люди могут просить о христианском завершении жизни, включая безболезненность и мирный уход из этого мира. По его словам, такие молитвы не противоречат учению Церкви.