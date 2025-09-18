В Евпатории завершили ремонт библиотеки имени Леси Украинки

В процессе ремонта специалисты утеплили фасад здания и провели внутреннюю отделку помещений, в том числе установили оконные блоки и радиаторы отопления. Кроме того, библиотеку переоборудовали для доступа в учреждение инвалидов и маломобильной категории граждан. Отмечается, что на модернизацию объекта было выделено свыше 13 млн рублей.