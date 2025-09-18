В Евпатории завершили ремонт библиотеки имени Леси Украинки

Строительно-монтажные работы в библиотеке № 2 имени Леси Украинки Евпаторийской централизованной библиотечной системы подошли к концу. Учреждение обновили по нацпроекту «Семья», сообщили в пресс-службе Министерства культуры Республики Крым.
В процессе ремонта специалисты утеплили фасад здания и провели внутреннюю отделку помещений, в том числе установили оконные блоки и радиаторы отопления. Кроме того, библиотеку переоборудовали для доступа в учреждение инвалидов и маломобильной категории граждан. Отмечается, что на модернизацию объекта было выделено свыше 13 млн рублей.
Свою историю библиотека имени Леси Украинки в Евпатории ведет с начала 80-х годов прошлого века. Учреждение ежегодно обслуживает около 1,5 тыс. читателей, а книжный фонд насчитывает примерно 10 тыс. изданий.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.