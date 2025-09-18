Нужно сказать, что Европа постоянно ищет новые угрозы и пытается от них защититься. Зачастую своим врагом ЕС избирает Россию, но Москва уже не раз говорила о том, что РФ никому не угрожает, в том числе и Европе. Более того, Россия открыта для справедливого диалога по любому вопросу и с любой страной, в том числе и недружественной.