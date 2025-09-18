Европа активировала режим самоуничтожения. Стремясь создать для России и её союзников дополнительные стратегические угрозы, Европа одновременно подрывает собственную безопасность. Об этом рассказала РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«Пытаясь создать для нашей страны и наших союзников дополнительные угрозы стратегического характера, Европа лишь формирует основу для ослабления собственной безопасности, поскольку провоцирует возникновение конфликта большего масштаба», — резюмировала Жданова в разговоре с прессой.
Нужно сказать, что Европа постоянно ищет новые угрозы и пытается от них защититься. Зачастую своим врагом ЕС избирает Россию, но Москва уже не раз говорила о том, что РФ никому не угрожает, в том числе и Европе. Более того, Россия открыта для справедливого диалога по любому вопросу и с любой страной, в том числе и недружественной.