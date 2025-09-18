МегаФон предупредил о серьезных киберрисках

— Результаты нашего исследования показывают, что только 32 процента протестированных компаний обладают высоким уровнем защиты от кибератак. Еще 23 процента имеют средний уровень защищенности, а оставшиеся 45 процентов — низкий. Проведение пентестов — лишь первый шаг к построению эффективной системы кибербезопасности. Анализируя результаты такого комплексного тестирования, компания может определить слабые места в своей инфраструктуре и понять, как правильно выстраивать защиту, — отметила Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.