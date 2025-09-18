Агенты украинских спецслужб выслеживали главу предприятия ОПК с помощью камер

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала переодетого в женщину агента, готовившего теракт в Петербурге, а также двух его подельниц-девушек. В банде каждый занимался своим делом: одна следила за машиной руководители оборонного предприятия, другие отвозили бомбу и прикрепляли ее к днищу машины.