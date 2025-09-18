Агенты украинских спецслужб выслеживали главу предприятия ОПК с помощью камер

Агенты украинских спецслужб, которые готовили убийство главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге, выслеживали свою будущую жертву с помощью камер, установленных на велосипеде. О этим свидетельствуют кадры видеосъемки, предоставленной ФСБ России.
На кадрах можно увидеть двух девушек, которые на улице проводят манипуляции с видокамерой, установленной на велосипеде.
Также силовое ведомство показало задержанных девушек и юношу, которые на допросе признаются, что вели наблюдение за планировавшейся жертвой.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала переодетого в женщину агента, готовившего теракт в Петербурге, а также двух его подельниц-девушек. В банде каждый занимался своим делом: одна следила за машиной руководители оборонного предприятия, другие отвозили бомбу и прикрепляли ее к днищу машины.
Днем ранее ФСБ задержала в Астрахани иностранного гражданина, занимавшегося шпионской деятельностью в интересах Украины.