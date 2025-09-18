Ричмонд
Шоу Джимми Киммела приостановят из-за его слов о Чарли Кирке

Ранее в своем шоу комик Джимми Киммел предположил, что стрелявший в активиста может быть из числа сторонников президента США Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Телепередача Jimmy Kimmel Live!, которую ведет известный американский комик Джимми Киммел, будет приостановлена на неопределенный срок из-за его высказываний о убийстве Чарли Кирка, сообщает портал Deadline.

«Шоу Jimmy Kimmel Live! будет приостановлено на неопределенный срок», — приводит издание слова представителя телеканала ABC.

В своей программе Киммел высказал предположение, что стрелявший в активиста может принадлежать к числу сторонников президента США Дональда Трампа. Также комик обвинил движение MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой») в стремлении использовать этот инцидент в своих политических интересах.

