Шоу Джимми Киммела приостановят из-за его слов о Чарли Кирке

Телепередача Jimmy Kimmel Live!, которую ведет известный американский комик Джимми Киммел, будет приостановлена на неопределенный срок из-за его высказываний о убийстве Чарли Кирка, сообщает портал Deadline.
«Шоу Jimmy Kimmel Live! будет приостановлено на неопределенный срок», — приводит издание слова представителя телеканала ABC.
В своей программе Киммел высказал предположение, что стрелявший в активиста может принадлежать к числу сторонников президента США Дональда Трампа. Также комик обвинил движение MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой») в стремлении использовать этот инцидент в своих политических интересах.