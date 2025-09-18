Четыре жилых дома сгорели при крупном пожаре в поселке Лиховском

Крупный пожар в поселке Лиховском в Каменске привел к значительным разрушениям. Огонь полностью уничтожил четыре жилых дома. Всего в результате происшествия пострадало 13 домовладений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.
Несмотря на масштабный ущерб, обошлось без человеческих жертв.
Для координации действий на место происшествия был немедленно направлен руководитель регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Павел Нудгин. Для оперативной помощи пострадавшим на базе школы № 18 был развернут временный штаб и пункт размещения в спортивном зале.
Для оперативной помощи пострадавшим был введен режим чрезвычайной ситуации. Эта мера, по словам Юрия Слюсаря, позволит ускорить процедуру выплат компенсаций и оказания поддержки всем, кто пострадал от стихии.
