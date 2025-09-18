Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир «Аид» сообщил о готовящейся дуэли с украинским снайпером в зоне СВО

Командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о подготовке дуэли с украинским снайпером. Он отметил, что на фронте появился «очередной коллега по цеху».

Командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о подготовке дуэли с украинским снайпером. Он отметил, что на фронте появился «очередной коллега по цеху».

По словам «Аида», против группы спецназа «Ахмат» велись масштабные действия со стороны Вооруженных сил Украины.

— Вызов принял. Поиграем. Пусть нас рассудит пуля, — написал офицер в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что украинские силы потратили более четырех миллионов долларов на попытки ликвидировать подразделение. Эта сумма, по данным источников, включала использование авиабомб и высокоточных артиллерийских снарядов, которые запускались по бойцам «Ахмата».

Ранее командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что из-за долгого нахождения в газовой трубе во время проведения операции «Поток» по освобождению Суджи многим бойцам пришлось обратиться к медикам.

Российский военкор Юрий Котенок опубликовал кадры, на которых запечатлено, как военнослужащие передвигаются по газовой трубе во время операции на окраинах Купянска. В подробностях операции «Поток» разбиралась «Вечерняя Москва».