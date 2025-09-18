Командир «Аид» сообщил о готовящейся дуэли с украинским снайпером в зоне СВО

Командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о подготовке дуэли с украинским снайпером. Он отметил, что на фронте появился «очередной коллега по цеху».
По словам «Аида», против группы спецназа «Ахмат» велись масштабные действия со стороны Вооруженных сил Украины.
— Вызов принял. Поиграем. Пусть нас рассудит пуля, — написал офицер в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские силы потратили более четырех миллионов долларов на попытки ликвидировать подразделение. Эта сумма, по данным источников, включала использование авиабомб и высокоточных артиллерийских снарядов, которые запускались по бойцам «Ахмата».
Ранее командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что из-за долгого нахождения в газовой трубе во время проведения операции «Поток» по освобождению Суджи многим бойцам пришлось обратиться к медикам.
Российский военкор Юрий Котенок опубликовал кадры, на которых запечатлено, как военнослужащие передвигаются по газовой трубе во время операции на окраинах Купянска. В подробностях операции «Поток» разбиралась «Вечерняя Москва».