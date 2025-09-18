В США школьник вымогал интимные фото у детей, а затем шантажировал их

Ученику средней школы Нью-Йорка предъявлены обвинения в сексуальном насилии над детьми, он вымогал у них интимные фотографии, а затем шантажировал, передает ABC7.
«Их попросили отправить свои фотографии, видео, а затем заявили, что если они не отправят больше, то фотографии и видео будут разосланы их друзьям», — сообщил детектив Стоуни-Пойнт Эндрю Крайгер.
Если дети отказывались отправлять новые снимки и ролики, обвиняемый требовал подарочные карты номиналом не менее 100 долларов.
Уточняется, что злоумышленнику и его жертвам — менее 16 лет, все они — мальчики.
«Пожалуйста, поощряйте своих детей рассказывать вам о своих проблемах, потому что, безусловно, нет ничего постыдного в том, чтобы донести это до доверенного взрослого», — говорится в заявлении суперинтенданта Центрального школьного округа Северного Рокленда Криса Феличелло.
По данным издания, вскоре над злоумышленником пройдет суд.
Ранее стало известно, что пропавшую 18 лет назад Мэдди Маккан могли похитить для банды педофилов.