Стало известно, когда в Алматы начнется отопительный сезон

«Решение о начале отопительного сезона принимается при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток», — сообщили в Управлении.
Также в ведомстве добавили, что подключение к теплоснабжению проводится поэтапно и первыми будут подключены социальные объекты — детские сады, школы, лечебные учреждения, профессиональные школы и медико-социальные организации.
Затем тепло появится в жилых домах, общежитиях и гостиницах, после — в административных зданиях, вузах и театрах. Все остальные объекты будут подключены в последнюю очередь.
«Работы по подключению будут выполняться в соответствии с утвержденным графиком с обеспечением бесперебойной подачи тепла потребителям», — резюмировали в Управлении энергетики и водоснабжения Алматы.