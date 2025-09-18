Ричмонд
Стало известно, когда в Алматы начнется отопительный сезон

В Управлении энергетики и водоснабжения Алматы рассказали, когда в городе начнется отопительный сезон и какие объекты будут подключены первыми, передает NUR.KZ.

Источник: Getty Images

«Решение о начале отопительного сезона принимается при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток», — сообщили в Управлении.

Также в ведомстве добавили, что подключение к теплоснабжению проводится поэтапно и первыми будут подключены социальные объекты — детские сады, школы, лечебные учреждения, профессиональные школы и медико-социальные организации.

Затем тепло появится в жилых домах, общежитиях и гостиницах, после — в административных зданиях, вузах и театрах. Все остальные объекты будут подключены в последнюю очередь.

«Работы по подключению будут выполняться в соответствии с утвержденным графиком с обеспечением бесперебойной подачи тепла потребителям», — резюмировали в Управлении энергетики и водоснабжения Алматы.