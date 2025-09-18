В Томске синтезировали новый катализатор для переработки парниковых газов

«Мы синтезировали катализатор, который сочетает в себе высокоактивный и недорогой никель со стабильным соединением карбида вольфрама. Синергетический эффект компонентов позволил получить материал с более высокой активностью и устойчивостью к окислению и образованию углеродистых отложений в процессе углекислотной конверсии метана (УКМ), чем традиционные никель- и кобольтосодержащие катализаторы на оксидных носителях и индивидуальные карбиды вольфрама и молибдена», — сказала соавтор исследования, младший научный сотрудник лаборатории «Химическая инженерия и молекулярный дизайн» Светлана Кузнецова.