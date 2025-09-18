Один из крупнейших астероидов этого года сблизится с Землей 18 сентября

Астероид 2025 PM диаметром около 50 метров сблизился с Землей месяц назад, 17 августа. Уточняется, что астероид относился к телам, сближающимся с Землей на расстояние менее 10 лунных орбит. Он также стал одним из крупнейших объектов, пролетевших за последнее время на дистанции меньше миллиона километров. Похожее сближение астероидов крупного размера ИКИ РАН спрогнозировал в конце сентября этого года.