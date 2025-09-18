Один из крупнейших астероидов этого года сблизится с Землей 18 сентября

18 сентября один из крупнейших астероидов 2025 года сблизится с Землей. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, это произойдет в 10:00 по московскому времени.
Небесное тело имеет размер до 290 метров и пройдет на расстоянии, немного превышающем диаметр орбиты Луны. Масса астероида примерно в тысячу раз превышает массу челябинского метеорита.
Специалисты отмечают, что объект классифицируется как потенциально опасный, однако вероятность столкновения с Землей полностью исключена. Текущая траектория гарантированно уведет его мимо планеты.
Ученые подчеркивают, что астероид также безопасно пройдет мимо Луны, передает сайт ИКИ РАН.
Астероид 2025 PM диаметром около 50 метров сблизился с Землей месяц назад, 17 августа. Уточняется, что астероид относился к телам, сближающимся с Землей на расстояние менее 10 лунных орбит. Он также стал одним из крупнейших объектов, пролетевших за последнее время на дистанции меньше миллиона километров. Похожее сближение астероидов крупного размера ИКИ РАН спрогнозировал в конце сентября этого года.