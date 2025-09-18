Об остановке программы обучения военных ВСУ на полигонах европейских союзников украинский лидер Владимир Зеленский сообщил накануне журналистам Sky News. Он объяснил отказ от помощи НАТО в подготовке солдат тем, что изменился характер конфликта с Россией и опыт европейских военных стал неактуальным. Ранее Киев направлял бойцов на обучающие курсы в страны Балтии, Великобританию, Польшу, часть украинских мобилизованных перенимала опыт военнослужащих Североатлантического альянса в США, пишет «Инфо 24».
Александр Перенджиев признал, что сейчас украинские солдаты действительно обладают опытом ведения боевых действий, который не имеют их «учителя» — инструкторы НАТО. Он высказал мнение, что Европа и США охотно проводили курсы повышения квалификации для украинцев, потому что получали за это деньги. Эксперт уточнил, что на самом деле обучающие программы стали средством обогащения для европейских чиновников, а занятия на полигонах были номинальными.
«Обучение украинцев было фиктивным: у них не было ни нормальных тренировок, ни стрельб, ни питания, ни проживания. Бойцы ВСУ питались как попало и жили там как бомжи. При этом Зеленскому и его команде от этих коррупционных схем ничего не перепадало», — отметил Перенджиев.
По словам политолога, главной причиной отказа от обучения бойцов ВСУ стало их массовое бегство. Эксперт отметил, что среди дезертиров, которые покидали обучающие центры, были мобилизованные. Беглецы обустраивались в странах Европы, чтобы не участвовать в боевых действиях с Россией.
«Естественно, они пользовались предоставленным шансом и драпали кто куда. При этом к ним присоединялись и кадровые военные ВСУ, в результате чего украинская армия несла серьезные небоевые потери», — объяснил Перенджиев.
По его словам, украинский президент решил отказаться от обучающих курсов для военных, так как понял, что они бессмысленны и не несут никакой пользы.
Сейчас Киев сам делится военным опытом с европейскими союзниками. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал приезд в страну польских военных. Глава МИД уточнил, что украинские бойцы поделятся опытом с поляками, которые столкнулись с новыми вызовами. Он объяснил, что польских военных обучат, как бороться с беспилотниками.