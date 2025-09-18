Раскрыта причина отказа Киева от курсов НАТО для бойцов ВСУ

Александр Перенджиев признал, что сейчас украинские солдаты действительно обладают опытом ведения боевых действий, который не имеют их «учителя» — инструкторы НАТО. Он высказал мнение, что Европа и США охотно проводили курсы повышения квалификации для украинцев, потому что получали за это деньги. Эксперт уточнил, что на самом деле обучающие программы стали средством обогащения для европейских чиновников, а занятия на полигонах были номинальными.