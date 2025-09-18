Овчинский: в Кузьминках освобождена площадка для строительства по реновации

На юго-востоке Москвы, в районе Кузьминки, построят жилье по программе реновации. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский, площадка для этих целей освобождена.
Для реализации волнового переселения участников программы реновации городские власти проводят демонтаж старых зданий и возводят на их месте современные жилые комплексы, оснащенные необходимой инфраструктурой и благоустроенными территориями.
«Город демонтировал расселенный старый дом на Волгоградском проспекте. На его месте освободилась территория для строительства нового жилого комплекса. Его общая площадь составит около 10,3 тысячи квадратных метров, что позволит обеспечить новым жильем около 370 москвичей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
ЖК будет создан с учетом принципов доступной среды: коридоры, вестибюли и лифтовые узлы расположатся на одном уровне. Дворы будут оснащены пешеходными дорожками, удобными для передвижения родителей с колясками и маломобильных граждан.
Ранее пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики сообщила о том, что в районе Люблино запланировано расселение 152 старых домов. Это позволит предоставить новые квартиры 29,7 тысячам жителей столицы. Переселение в этом районе ЮВАО началось в 2021 году. Первая новостройка расположена на Люблинской улице. 3,8 тысячи семей уже отметили новоселье. Они переехали в квартиры с улучшенной отделкой, не требующей дополнительного ремонта.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как программа реновации изменяет облик столичных районов. Она была утверждена в 2017 году и стала крупнейшим проектом обновления жилой застройки в истории города. За восемь лет реализации программы в столице возведено около 6,4 млн кв. м нового жилья. Более 226 тысяч москвичей из более чем 1,3 тысяч домов уже переселились или переселяются в новые квартиры.
По словам Собянина, каждая новостройка — это новый уровень комфорта, новые возможности и новая страница в жизни множества семей. Программа реновации продолжается с прежними темпами. В проектировании и строительстве находятся еще более 10,5 млн кв. м жилья. Реновация включает не только строительство домов, но и комплексное обновление городской среды в десятках районов Москвы. Новые дома не только стильно выглядят, но и гармонично вписываются в существующую застройку.