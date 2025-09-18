Овчинский: в Кузьминках освобождена площадка для строительства по реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как программа реновации изменяет облик столичных районов. Она была утверждена в 2017 году и стала крупнейшим проектом обновления жилой застройки в истории города. За восемь лет реализации программы в столице возведено около 6,4 млн кв. м нового жилья. Более 226 тысяч москвичей из более чем 1,3 тысяч домов уже переселились или переселяются в новые квартиры.