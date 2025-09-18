Авария на подстанции оставила часть Владивостока без электричества, холодной воды и светофоров

По информации ДРСК, в 15:48 вышел из строя выключатель 35 кВ подстанции «А», что, в свою очередь, погасило подстанции «Луговая», «Соллерс», «З» и часть подстанции «Ц». Возобновить электроснабжение энергетики планируют за два часа, потребителей переводят на резервные схемы питания.