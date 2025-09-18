Ричмонд
Авария на подстанции оставила часть Владивостока без электричества, холодной воды и светофоров

Серьёзная авария на подстанции привела к массовым отключениям электричества и холодного водоснабжения, так как отключились и насосные станции, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По информации ДРСК, в 15:48 вышел из строя выключатель 35 кВ подстанции «А», что, в свою очередь, погасило подстанции «Луговая», «Соллерс», «З» и часть подстанции «Ц». Возобновить электроснабжение энергетики планируют за два часа, потребителей переводят на резервные схемы питания.

Без электричества оказалось более 200 адресов по улицам Дальзаводской, Капитана Шефнера, Ивановской, Луговой, Муравьёва-Амурского, Пушкинской, Светланской, Славянской, Спиридонова, Спортивной, Трамвайной, Тунгусской, Шепеткова, Шкипера Гека, Экипажной и других.

Более 10 адресов на Дальзаводской, Зейской, Ивановской, Некрасовской, Пушкинской, Светланской, Трамвайной и Фонвизина остались без холодной воды.

Наконец, неприятный сюрприз из-за аварии получили участники дорожного движения — отключились светофоры по адресам:

Пушкинская, 35, 46; Светланская, 105, 177, 209; Луговая, 35; Перекресток улиц Луговая и Карская; Шепеткова, 8А; Фадеева, 1; Спортивная, 12, 6; Нейбута, 31; Перекресток улиц Светланской и Металлистов; Перекресток улиц Светланской и Капитана Шефнера.

Об отключении предупреждает Центр организации дорожного движения Владивостока.

Очевидцы также утверждают, что обесточило городской фуникулёр, вагон остановился между станциями.