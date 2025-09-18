Фестиваль «Эра дронов» в Коломне собрал больше 1 тысячи участников

Свыше тысячи ребят со всего Подмосковья приняли участие в фестивале «Эра дронов», который состоялся 14 сентября в Коломне. Мероприятие организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Участники соревновались в пилотировании дронов в двух технических классах: MiniWhoop (65−85 мм) и CineWhoop (100−180 мм). В первой категории победила команда «Факел» из Химок, второе место занял «Неопознанный летающий дрон» из Люберец, третье — «Стрижи» из Лосино-Петровского. Во второй категории первое место завоевала команда «Феникс» из Коломны, второе — «Гагаринцы» из Люберец, бронза досталась «Первым» из Балашихи.
На выставочной площадке фестиваля работали тематические стенды от компаний-производителей и образовательных учреждений, в том числе разработчиков программного обеспечения и школ операторов дронов. Также были представлены экспозиции с роботами, военно-тактическим оборудованием, боевыми образцами разведывательной и ударной беспилотной техники. Участники посетили мастер-классы по сборке и управлению БАС, испытали силы на тренажере вестибулярного аппарата.
«На площадке фестиваля ребята смогли не только проверить свои силы, но и увидеть возможности для своего развития — от кружков моделирования до поступления в технические вузы и работы на оборонных предприятиях. Особенно ценно, что этот фестиваль проходит в память о Герое России Евгении Фадине, который своей жизнью и службой показал, как любовь к технике и профессионализм могут служить высшей цели — защите Родины. Мы видим, как его дело продолжается в этих молодых, увлеченных ребятах, для которых дроны — это не просто хобби, а начало пути настоящего защитника Отечества», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.