Фестиваль «Эра дронов» в Коломне собрал больше 1 тысячи участников

«На площадке фестиваля ребята смогли не только проверить свои силы, но и увидеть возможности для своего развития — от кружков моделирования до поступления в технические вузы и работы на оборонных предприятиях. Особенно ценно, что этот фестиваль проходит в память о Герое России Евгении Фадине, который своей жизнью и службой показал, как любовь к технике и профессионализм могут служить высшей цели — защите Родины. Мы видим, как его дело продолжается в этих молодых, увлеченных ребятах, для которых дроны — это не просто хобби, а начало пути настоящего защитника Отечества», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.