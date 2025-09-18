В Красноярском крае отремонтировали мост через реку Куруп

Капитальный ремонт моста через реку Куруп на автодороге Нижний Ингаш — Стретенка — Поскотино в Красноярском крае завершен по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
В последний раз мост, расположенный на участке между поселком Нижний Ингаш и деревней Максаковкой, обновляли в 2000 году. За 25 лет конструкция пришла в аварийное состояние: появились трещины у оснований, были разрушены опоры, повреждено барьерное ограждение. Во время работ объект привели в порядок, на данном этапе мост готовят к вводу в эксплуатацию.
«В ходе ремонта были восстановлены опоры моста, заменены деформированные элементы и переходные плиты, отремонтировано пролетное строение, нанесена новая гидроизоляция. Дорожники устранили размывы грунта, заменили асфальтобетонное покрытие и ограждения, а также восстановили водоотвод», — рассказал руководитель «Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю» Андрей Журавлев.
Кроме того, в этом году стартовали работы по капремонту еще двух мостов в Иланско-Нижнеингашском округе. В нормативное состояние приведут переправы через реки Малая Акша и Акша на 40-м и 42-м километрах трассы Иланский — Росляки. Мостовые сооружения серьезно пострадали при перевозке по ним материалов для строительства железнодорожных путей. В ходе работ будут забиты дополнительные сваи, заменены пролетные строения, появятся ограждения и дорожные знаки. Оба объекта планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.