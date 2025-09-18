В Красноярском крае отремонтировали мост через реку Куруп

Кроме того, в этом году стартовали работы по капремонту еще двух мостов в Иланско-Нижнеингашском округе. В нормативное состояние приведут переправы через реки Малая Акша и Акша на 40-м и 42-м километрах трассы Иланский — Росляки. Мостовые сооружения серьезно пострадали при перевозке по ним материалов для строительства железнодорожных путей. В ходе работ будут забиты дополнительные сваи, заменены пролетные строения, появятся ограждения и дорожные знаки. Оба объекта планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.