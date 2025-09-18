Ученые раскрыли неожиданные свойства чая из листьев малины

В эксперименте приняли участие 22 здоровых добровольца — мужчины и женщины. Им давали порции глюкозы или сахарозы, иногда в сочетании с чаем из малиновых листьев. Выяснилось, что при приеме сахарозы с чаем уровень сахара в крови через 15 минут был на 25 процентов ниже, чем у контрольной группы, а через 30 минут — на 50 процентов. При этом рост инсулина происходил значительно медленнее.