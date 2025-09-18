Ученые раскрыли неожиданные свойства чая из листьев малины

Ученые пришли к выводу, что чай из листьев малины может способствовать контролю уровня сахара в крови. Результаты исследования опубликованы в Nutrients.
В эксперименте приняли участие 22 здоровых добровольца — мужчины и женщины. Им давали порции глюкозы или сахарозы, иногда в сочетании с чаем из малиновых листьев. Выяснилось, что при приеме сахарозы с чаем уровень сахара в крови через 15 минут был на 25 процентов ниже, чем у контрольной группы, а через 30 минут — на 50 процентов. При этом рост инсулина происходил значительно медленнее.
Исследователи объяснили эффект наличием в листьях малины полифенолов, включая эллаговую кислоту. Эти вещества замедляют работу ферментов, расщепляющих сахарозу, что приводит к более медленному усвоению сахара. При этом влияние на уровень глюкозы не наблюдалось.
В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования, чтобы оценить эффективность чая из листьев малины у людей с преддиабетом и диабетом второго типа, и уточнить механизм его действия на обмен сахара в организме, передает журнал.
Ранее стало известно, что бананы могут помочь нормализовать артериальное давление, а также способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.