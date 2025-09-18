Ученые выяснили, что шимпанзе ежедневно пьют по два алкогольных коктейля

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что дикие шимпанзе в лесах Уганды и Кот-д Ивуара каждый день употребляют по 14 граммов этанола из ферментированных фруктов, их исследование было опубликовано в журнале Science Advances.
«Самцы и самки шимпанзе потребляют около 14 граммов чистого этанола в день, что эквивалентно одному стандартному американскому напитку. Однако с поправкой на массу тела шимпанзе, они весят около 40 килограммов, а типичный человек — 70 килограммов, количество увеличивается до двух напитков», — заявил аспирант университета Алексей Маро.
Он добавил, что алкоголь является регулярной частью рациона шимпанзе. Животные специально ищут переспелые фрукты. Однако они не испытывают опьянения, поэтому специалистам предстоит выяснить, для чего обезьяны ввели в рацион продукты с признаками брожения.
По словам профессора университета Роберта Дадли, у него есть гипотеза о «пьяной обезьяне», она гласит, что привычка людей к употреблению алкоголя уходит корнями в склонность наших предков-приматов есть более богатые энергией ферментированные фрукты.
Ранее ученые раскрыли, какие продукты ведут к потере мужского здоровья.