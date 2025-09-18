Ученые выяснили, что шимпанзе ежедневно пьют по два алкогольных коктейля

«Самцы и самки шимпанзе потребляют около 14 граммов чистого этанола в день, что эквивалентно одному стандартному американскому напитку. Однако с поправкой на массу тела шимпанзе, они весят около 40 килограммов, а типичный человек — 70 килограммов, количество увеличивается до двух напитков», — заявил аспирант университета Алексей Маро.