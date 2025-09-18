Во Владивостоке начались съёмки киноальманаха «На волнах»

Кроме того, в Приморском крае при поддержке правительства действует система рибейтов для российских кинематографистов — меры финансовой поддержки, которая предусматривает возмещение от 20 до 40 процентов затрат на производство фильмов в регионе. Эта инициатива направлена на стимулирование национального кинопроизводства и повышения туристической привлекательности края.