Во Владивостоке начались съёмки киноальманаха «На волнах»

Во Владивостоке стартовали съемки очередного кинопроекта — киноальманаха под названием «На волнах», который объединит несколько новелл, посвящённых темам любви. По информации правительства региона, в создании фильма задействованы приморские актеры и специалисты киноиндустрии, а съёмки проходят на знаковых локациях города у моря.
Проект реализует региональный Центр поддержки и развития кино АНО «Приморский культурно-исторический центр» при поддержке министерства культуры и архивного дела края. Заместитель директора центра Алевтина Легкошкурова отметила, что эта инициатива становится важным культурным шагом, позволяющим формировать в Приморье профессиональное сообщество кинематографистов. Киноальманах одновременно выступит культурным событием и станет площадкой для практического обучения будущих режиссеров и сценаристов.
Первая новелла киноальманаха получила название «Платье мечты». Её режиссером стала выпускница Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова Шура Виниченко. Оператором-постановщиком выступил Егор Ведров, а автором сценария и креативным продюсером проекта — Александра Лазарева. В главных ролях снимаются Ева Веклич, Виктория Морозова и Михаил Циприанович. Традиционно, съёмочный процесс запустили разбиванием кино-тарелки с автографами всех участников съёмочной группы.
Съёмки проходят на известных площадках Владивостока — яхт-клубе «Семь футов», сопке Бурачка, морском вокзале, пешеходной части улицы Фокина и других узнаваемых местах. В киноленте прозвучат песни приморских музыкальных групп и авторов, среди которых He he he, «Марлины», музыкант Олег Чубыкин, а также американская группа Brazzaville с треком «Девушка from Vladivostok».
По словам руководителя Центра поддержки кино Дмитрия Шевцова, региональная направленность проекта позволяет создать уникальный художественный продукт, в котором отражены особенности и атмосфера Приморья. Важно, что в съёмках принимают участие студенты профильных учебных заведений, что даёт им возможность получить первый профессиональный опыт.
Приморские кинокомпании и партнерские организации оказывают всестороннюю организационную и техническую поддержку кинопроизводству. Это позволяет объединять локальные ресурсы и создавать условия для совместной работы в кинематографической сфере региона.
Кроме того, в Приморском крае при поддержке правительства действует система рибейтов для российских кинематографистов — меры финансовой поддержки, которая предусматривает возмещение от 20 до 40 процентов затрат на производство фильмов в регионе. Эта инициатива направлена на стимулирование национального кинопроизводства и повышения туристической привлекательности края.