Почта России: подписка со скидкой 20% ко Дню учителя

До 23 сентября Почта России совместно с издательскими домами предлагает оформить подписку со скидкой до 20% на избранные профессиональные издания, которые пригодятся учителю в ежедневной работе.
Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, в специальном разделе на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов, которые оформляют подписку при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.
У клиентов, которые выписывают газеты и журналы онлайн, есть возможность выбратьнужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займёт всего несколько минут. Кроме того, в почтовых отделениях есть помощник — бумажный каталог с удобными рубрикаторами.
Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты для сельских библиотек или учебных учреждений. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» необходимо выбрать регион и учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.