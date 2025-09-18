Во Владивостоке трое пьяных спровоцировали массовое побоище

По версии следствия, трое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали конфликт и напали на двух мужчин. Пострадавшие получили множественные телесные повреждения. Очевидцы утверждают, что потасовка началась после вечеринки с музыкой и танцами, а затем переросла в массовую драку, к которой подключились случайные прохожие и водители.