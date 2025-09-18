Во Владивостоке трое пьяных спровоцировали массовое побоище

По версии следствия, трое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали конфликт и напали на двух мужчин. Пострадавшие получили множественные телесные повреждения. Очевидцы утверждают, что потасовка началась после вечеринки с музыкой и танцами, а затем переросла в массовую драку, к которой подключились случайные прохожие и водители.
Суд по ходатайству прокурора заключил обвиняемых под стражу на срок 1 месяц и 27 суток. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, совершённое группой лиц. Ход расследования находится на особом контроле надзорного ведомства.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Приморью Эдуарду Трубчику лично доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.