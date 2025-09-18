Медик рассказал, что следует сделать перед утренним кофе для защиты организма

Испанский медик Франсиско Росеро сказал, что кофе не следует выбирать как первый продукт питания, употребляемый после пробуждения. Первым делом специалист посоветовал пить воду.
Чистая вода позволяет восстановить водный баланс, активизировать пищеварительную систему и организм в целом, сказал специалист.
Стакан воды перед утренним кофе позволяет избежать таких проблем как изжога, заявил Росеро изданию 20minutos.es.
